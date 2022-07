Comune Latina | ecco il commissario prefettizio

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 luglio 2022), Camine Valente il. ex “traghettatore” deldi Sabaudia sarà nominato per guidare l’assise pubblica del capoluogo pontino. Ildiverrà traghettato sino alle prossime elezioni dalCarmine Valente, classe1954, prefetto in quiescenza, e dal subMonica Perna. Sono le nomine della Prefettura a fronte dello scioglimento dell’assise civica dopo che il Tar ha accolto il ricorso per le presunte irregolarità avvenute in 22 sezioni durante le votazioni che hanno mandato al ballottaggio Coletta e Zaccheo, con il primo che è stato poi confermato sindaco. Valente è stato fino a qualche settimana fa ildeldi ...