Virgin Radio compie 15 anni e trasmette il live di Liam Gallagher a Knebworth

(Di lunedì 11 luglio 2022)15dalla sua prima messa in onda e festeggia con una giornata di buona musica e con la prima deldiScoccavano le 12.00 del 12 luglio 2007 quando in Italia si accendeva una nuova emittentefonica: da alloraè ancora l’unicache fa del rock il proprio stile di vita; Style Rock è infatti il suo claim. In questi quindicinon ha mai tradito la propria missione di diffondere il verbo del rock. Solo due esempi recenti: la trasmissione in esclusiva dei programmifonici di Bruce Springsteen, Alice Cooper e Foo ...

DietrolaNotizia : Domani, 12 luglio, Virgin Radio compirà 15 anni - ilteo77 : @Apndp quello che stamattina a Radio Virgin hai definito stimato, intelligente e facoltoso - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT In occasione del concerto allo stadio San Siro di Milano Virgin Rock Live è OnAir con uno special… - iGBarretjr : Virgin Radio On-air - Ascolta la diretta - PetroMarioBros : RT @VirginRadioIT: In occasione del concerto allo stadio San Siro di Milano Virgin Rock Live è OnAir con uno speciale dedicato ai @gunsnros… -

Feelgood, la voce del Morning Show di, & Lenny Marin, from the Black Billies e a chiudere Dr. Feelgood Dj Set. Infine domenica si esibirà Our Garden Machine, una giovane band, nata due ......567) Rete4 (provvisorio) (LCN 104,504) Canale5 (provvisorio) (LCN 105,505) Italia1 (provvisorio) (LCN 106,506)R101 (LCN 771)Monte Carlo (LCN 772)105 (LCN 785)(LCN ... Buon compleanno Virgin Radio: 15 anni di Style Rock e un regalo a sorpresa firmato Liam Gallagher Era il 12 luglio del 2007. Più precisamente le 12 PM quando in FM veniva trasmessa What A Wonderful World (branoreso celebre da Louis Armstrong) nella versione di Joey Ramone. Era l’inizio di qualcosa ...In occasione dei suoi 15 anni Virgin Radio trasmett3 in esclusiva il concerto di Liam Gallagher registrato al Festival di Knebworth 2022 ...