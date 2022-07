Uber - files: la società faceva pressioni sui governi europei (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'inchiesta giornalistica pubblicata da un consorzio di media internazionali tra cui l'italiano "L'Espresso" ha messo in luce come il gigante della tecnologia Uber nel periodo che va dal 2013 al 2017 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'inchiesta giornalistica pubblicata da un consorzio di media internazionali tra cui l'italiano "L'Espresso" ha messo in luce come il gigante della tecnologianel periodo che va dal 2013 al 2017 ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Uber files, l’inchiesta: “Così l’azienda fece pressioni sui governi per diventare leader nei trasporti. Coinvolto a… - repubblica : Ecco gli 'Uber Files', da Macron a Renzi la rete dell'azienda per affermarsi in Europa - MediasetTgcom24 : Uber-files, spunta il nome di Macron tra gli sponsor politici del colosso Usa #uberfiles #uber #taxi - antoninobill : Uber files, l’inchiesta: “Così l’azienda fece pressioni sui governi per diventare leader nei trasporti. Coinvolto a… - Paolo09195641 : RT @imbro76: 20 anni di frantumazione con il “business model delle piattaforme” eccolo, il business model delle piattaforme: https://t.co… -