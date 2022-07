Startup: a Digithon 2022 trionfa Cshark, 10mila euro da Confindustria Bari-Bat (Di lunedì 11 luglio 2022) Bisceglie, 11 lug. (Labitalia) - Sono stati annunciati alle Vecchie Segherie di Bisceglie i vincitori di Digithon 2022, la più grande maratona digitale italiana. Ad aggiudicarsi il Premio Digithon 2022 che porta con sé un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT, consegnato da Francesco Boccia, fondatore della manifestazione e da Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e BAT, è stata la Startup piacentina Cshark che opera nel settore dell'Information Technology che, con il nano-satellite Pilot-1, vuole fare da apripista alla creazione di una rete di device orbitanti interconnessi ad una rete ibrida. L'ottava edizione della maratona digitale italiana, fondata da Francesco ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Bisceglie, 11 lug. (Labitalia) - Sono stati annunciati alle Vecchie Segherie di Bisceglie i vincitori di, la più grande maratona digitale italiana. Ad aggiudicarsi il Premioche porta con sé un assegno di 10.000offerto dae BAT, consegnato da Francesco Boccia, fondatore della manifestazione e da Sergio Fontana, presidente die BAT, è stata lapiacentinache opera nel settore dell'Information Technology che, con il nano-satellite Pilot-1, vuole fare da apripista alla creazione di una rete di device orbitanti interconnessi ad una rete ibrida. L'ottava edizione della maratona digitale italiana, fondata da Francesco ...

