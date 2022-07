Siccità, l'allarme di Giani: 'La preoccupazione principale è la laguna di Orbetello' (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della Regione ha ricordato che è stata convocata "l'unità di crisi e ogni soggetto ha il compito di indicarci i progetti che in tempi rapidissimi possono alleggerire la situazione di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della Regione ha ricordato che è stata convocata "l'unità di crisi e ogni soggetto ha il compito di indicarci i progetti che in tempi rapidissimi possono alleggerire la situazione di ...

Pubblicità

Frances10730660 : @Agenzia_Ansa Leggo notizie su mancanza di precipitazioni con conseguente allarme siccità e mi dico: purtroppo succ… - MattSpe91 : @SkyTG24 Allarme siccità - stradenuovenet : Il manufatto, realizzato all’epoca di Nerone, serviva per collegare la Città con il Circo Vaticano. E di cui si era… - zazoomblog : Allarme siccità il 33% della nostra acqua si disperde a causa dei tubi rotti - #Allarme #siccità #della #nostra - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Lo diciamo da mesi: approfittare della siccità per pulire letti torrenti e fiumi (e non solo in Liguria) per prevenire s… -

Siccità, l'allarme di Giani: 'La preoccupazione principale è la laguna di Orbetello' Il presidente della Regione ha ricordato che è stata convocata "l'unità di crisi e ogni soggetto ha il compito di indicarci i progetti che in tempi rapidissimi possono alleggerire la situazione di ... La Russia taglia ancora il gas all'Italia, Cingolani comincia parlare di riduzione dei consumi ... "È un idea molto sensata, anche perché abbina il risparmio di acqua in una situazione di siccità e ... Attualmente nessuna nuova misura tuttavia è stata messa in campo, l'Italia è in fase pre allarme ... Agenzia ANSA Il presidente della Regione ha ricordato che è stata convocata "l'unità di crisi e ogni soggetto ha il compito di indicarci i progetti che in tempi rapidissimi possono alleggerire la situazione di ...... "È un idea molto sensata, anche perché abbina il risparmio di acqua in una situazione die ... Attualmente nessuna nuova misura tuttavia è stata messa in campo, l'Italia è in fase pre... Siccità: allarme Coldiretti, nel Fucino canali semivuoti