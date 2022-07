Resta incedibile ma lui vuole partire, Juve in pressing: è il preferito di Allegri (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime ore la Juventus è riuscita a chiudere due colpi che la proiettano ad essere la squadra più forte e favorita alla vittoria finale. Allegri, con Pogba e Di Maria, non ha più scuse e può puntare non solo allo Scudetto, ma anche ad un gran bel cammino in Champions League dove, nelle ultime stagioni, le cose non sono andate benissimo. Il ds Cherubini, però, continua a lavorare per regalare al mister livornese altri colpi. Con l’addio quasi certo di De Ligt, bisognerà fare almeno un difensore di caratura internazionale, ed i nomi sul taccuino sono 2/3: Koulibaly, Bremer o Gabriel Magalhaes. Inoltre, dai soldi della cessione dell’olandese, il club bianconero punta a rinforzare il reparto avanzato con Zaniolo e un vice-Vlahovic. Arnautovic mercato JuventusPer quanto riguarda il vice-Vlahovic, secondo quanto riportato da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime ore lantus è riuscita a chiudere due colpi che la proiettano ad essere la squadra più forte e favorita alla vittoria finale., con Pogba e Di Maria, non ha più scuse e può puntare non solo allo Scudetto, ma anche ad un gran bel cammino in Champions League dove, nelle ultime stagioni, le cose non sono andate benissimo. Il ds Cherubini, però, continua a lavorare per regalare al mister livornese altri colpi. Con l’addio quasi certo di De Ligt, bisognerà fare almeno un difensore di caratura internazionale, ed i nomi sul taccuino sono 2/3: Koulibaly, Bremer o Gabriel Magalhaes. Inoltre, dai soldi della cessione dell’olandese, il club bianconero punta a rinforzare il reparto avanzato con Zaniolo e un vice-Vlahovic. Arnautovic mercatontusPer quanto riguarda il vice-Vlahovic, secondo quanto riportato da ...

Arnautovic alla Juve: obiettivo vice Vlahovic Incedibile, però " Poi nella vita non si sa mai" , per citare Sartori.