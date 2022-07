Nina Senicar, nozze segrete in Toscana con l’attore americano Jay Ellis: «Matrimonio perfetto» (Di lunedì 11 luglio 2022) nozze top secret per Nina Senicar. Sabato 9 luglio, la modella serba, di 36 anni, ha sposato l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre 2019. Negli anni scorsi, Nina è diventata nota in Italia, lavorando in diversi programmi della tv italiana (Veline, Distraction, Stile Libero Max) oltre ad aver partecipato a L’Isola dei Famosi 7 (su Rai 2). Come ha rivelato The Pipol Gossip, nonostante dal 2012 Senicar viva a Los Angeles, per il Matrimonio ha scelto di tornare in Italia, e scegliendo la Toscana per il “Sì”. La location scelta è stata “Villa Mangiacane”, a San Casciano in Val di Pesa (Firenze): un matrimono da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 luglio 2022)top secret per. Sabato 9 luglio, la modella serba, di 36 anni, ha sposatoJay, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre 2019. Negli anni scorsi,è diventata nota in Italia, lavorando in diversi programmi della tv italiana (Veline, Distraction, Stile Libero Max) oltre ad aver partecipato a L’Isola dei Famosi 7 (su Rai 2). Come ha rivelato The Pipol Gossip, nonostante dal 2012viva a Los Angeles, per ilha scelto di tornare in Italia, e scegliendo laper il “Sì”. La location scelta è stata “Villa Mangiacane”, a San Casciano in Val di Pesa (Firenze): un matrimono da ...

Pubblicità

infoitcultura : Nina Senicar ha sposato un divo americano: le nozze segrete in Italia - ParliamoDiNews : Nina Senicar ha sposato un divo americano: le nozze segrete in Italia #nina #senicar #sposato #divo #americano… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Nina Senicar si è sposata in gran segreto! - infoitcultura : Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati/ “Nozze segrete in un castello in Toscana” - infoitcultura : Nina Senicar, nozze segrete in Toscana con l'attore americano Jay Ellis: «Matrimonio perfetto» -