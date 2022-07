Il Benevento non porta Lapadula a Cascia: i convocati di Caserta (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sono tutti i giocatori della rosa, anche quelli in odore di cessione, meno uno. Gianluca Lapadula non prenderà parte al ritiro di Cascia del Benevento . Il “Bambino delle Ande” è stato escluso dal tecnico Fabio Caserta e il suo nome non figura nell’elenco ufficiale dei convocati che questo pomeriggio raggiungeranno l’Umbria, dove resteranno fino al 29 luglio. Presenti i tre volti nuovi della rosa: il difensore Capellini e i centrocampisti Karic e Koutsoupias PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Muraca, Nunziante, Paleari. DIFENSORI: Barba, Capellini, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Rillo. CENTROCAMPISTI: Acampora, Aronica, Basit, Improta, Ionita, Karic, Koutsoupias, Masella, Prisco, Rossi, Sanogo, Talia, Tello, Viviani, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sono tutti i giocatori della rosa, anche quelli in odore di cessione, meno uno. Gianlucanon prenderà parte al ritiro didel. Il “Bambino delle Ande” è stato escluso dal tecnico Fabioe il suo nome non figura nell’elenco ufficiale deiche questo pomeriggio raggiungeranno l’Umbria, dove resteranno fino al 29 luglio. Presenti i tre volti nuovi della rosa: il difensore Capellini e i centrocampisti Karic e Koutsoupias PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Muraca, Nunziante, Paleari. DIFENSORI: Barba, Capellini, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Rillo. CENTROCAMPISTI: Acampora, Aronica, Basit, Improta, Ionita, Karic, Koutsoupias, Masella, Prisco, Rossi, Sanogo, Talia, Tello, Viviani, ...

