I genitori del piccolo Andrea costretti ad attendere 2 mesi per sapere di cosa è morto il figlio (Di lunedì 11 luglio 2022) Due mesi per sapere di cosa è morto il loro bimbo: una seconda ferita inferta ai genitori del piccolo Andrea, deceduto durante una vacanza in Egitto. Al dolore – estremo – per la perdita di un figlio, si aggiunge il logorio dell’attesa. Antonio e Rosalia Mirabile, i genitori del piccolo Andrea morto durante una vacanza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 luglio 2022) Dueperdiil loro bimbo: una seconda ferita inferta aidel, deceduto durante una vacanza in Egitto. Al dolore – estremo – per la perdita di un, si aggiunge il logorio dell’attesa. Antonio e Rosalia Mirabile, ideldurante una vacanza L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

enpaonlus : #spezzailretino presso la spiaggia del lido Tropicana White Beach di #Barletta. La nostra Sezione ha parlato con ge… - QdSit : Co-conduttore del Festival di Sanremo sarà Gianni Morandi per tutte e 5 le serate. 'Scelto - spiega Amadeus - perch… - ktmgds : avete presente quando avvisavate i vostri genitori la sera alle 21 del fatto che il giorno dopo avreste dovuto port… - Martyriccel92 : RT @vivosurealtime: I nostri genitori hanno avuto come trauma il divorzio di Al Bano e Romina, noi avremo quello del re e della regina di R… - D_Sangiovanni : RT @OrtigiaP: IN DANIMARCA ACCADE L'IMPENSABILE. MAI PIU SIERI SUI BAMBINI Søren Brostrøm, direttore del National Board of Health danese ha… -