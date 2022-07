Guerra in Ucraina, morta un’atleta sotto le bombe russe: ecco gli aggiornamenti (Di lunedì 11 luglio 2022) Prosegue il conflitto Russia-Ucraina, giunto ormai al 138esimo giorno di scontri, morti e feriti. ecco tutti gli aggiornamenti sulla Guerra che sta sconvolgendo l’Europa. 60 italiani bloccati in rifugio a Kiev Sono 60 gli italiani, tra cui un gruppo di giornalisti, bloccati a Kiev nel rifugio anti-bomba dell’hotel RUS, dove si trovavano per la prima giornata di incontri in programma con le istituzioni. Kiev rinnova l’appello all’evacuazione da Kherson e Zaporizhzhia La vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk ha invitato ancora una volta i residenti dei distretti di Kherson e Zaporizhzhia a lasciare le loro abitazioni.”È necessario farlo affinché le forze armate ucraine non mettano in pericolo la popolazione civile durante le operazioni offensive“, ha detto Vereshchuk. Inflazione, impennata ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Prosegue il conflitto Russia-, giunto ormai al 138esimo giorno di scontri, morti e feriti.tutti glisullache sta sconvolgendo l’Europa. 60 italiani bloccati in rifugio a Kiev Sono 60 gli italiani, tra cui un gruppo di giornalisti, bloccati a Kiev nel rifugio anti-bomba dell’hotel RUS, dove si trovavano per la prima giornata di incontri in programma con le istituzioni. Kiev rinnova l’appello all’evacuazione da Kherson e Zaporizhzhia La vicepremierIryna Vereshchuk ha invitato ancora una volta i residenti dei distretti di Kherson e Zaporizhzhia a lasciare le loro abitazioni.”È necessario farlo affinché le forze armate ucraine non mettano in pericolo la popolazione civile durante le operazioni offensive“, ha detto Vereshchuk. Inflazione, impennata ...

