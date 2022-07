-Gp Austria Sainz | la Power Unit crea ancora problemi

(Di lunedì 11 luglio 2022) La gara del -Gp didi Formula 1 per Carlossi è tinto di sfumature horror, o meglio della solita sfortuna che avvolge da diverse gare il pilota. La possibile doppietta della Ferrari è andata letteralmente in fumo quando la monoposto diha preso fuoco. Alla fine Charles Leclerc ha vinto la gara, mentre Verstappen e Hamilton sono arrivati al secondo e al terzo posto. Mattia Binotto infine a fine Gran Premio ha parlato delle problematiche del Cavallino rampante. Gpgara: Leclerc batte Hamilton Gp: il motore lo ha tradito “No, il motore, no”. Così via radio Carlosha espresso tutta la sua delusione per un secondo posto che sembrava a portata di mano andato in fumo. Il ritiro del pilota Spagnolo e l’apprensione ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ AVVOLTO DALLE FIAMME ?? Deve saltare giù ma la macchina è in folle ? Pilota ok ? - FormulaPassion : #F1 | I tre promossi e i tre bocciati del Gran Premio corso sul circuito del Red Bull Ring - rosaj_57 : RT @FormulaPassion: #F1 | Nell'analisi del nostro Federico Albano si sottolinea la prestazione della Ferrari, che ha battuto la Red Bull mo… - Formula1Co : ??GP AUSTRIA 2022: LE PAGELLE ?? - Fred__18 : RT @FormulaPassion: #F1 | Nell'analisi del nostro Federico Albano si sottolinea la prestazione della Ferrari, che ha battuto la Red Bull mo… -

Prova di forza ma anche rimpianti per la Ferrari nel Gran Premio d', con Charles Leclerc protagonista di una prestazione superlativa, superando ben tre volte ... non ha consentito a Carlos...Le recenti vittorie della Ferrari cone Leclerc, rispettivamente in Inghilterra e, evidentemente hanno riacceso parzialmente l'entusiasmo dei sostenitori del Cavallino, destinati ad ...Al Red Bull Ring Magnussen e Schumacher vanno come indemoniati e portano a casa 14 punti: di meglio la Haas ha fatto solo quattro anni fa, proprio in Austria (22 ... arrivano per il barbecue di Sainz ...Leclerc lascia il feudo RedBull con una vittoria netta e senza mai essere in discussione nonostante il problemi al pedale. Il monegasco fa vedere i muscoli ...