Gas | Eni | “Gazprom riduce di un terzo le forniture all’Italia” Cingolani | “Risparmiare è un dovere”

(Di lunedì 11 luglio 2022) La Russiadi unlerispetto alla media degli ultimi giorni. È quanto si evince da una nota dell’Eni: “– scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. La media di 32 milioni di metri cubi al giorno era già significativamente inferiore rispetto a quella precedente all’emergenza gas. Oggi, intanto, prende il via l’annunciata manutenzione sul gasdotto Nord Stream 1, che dovrebbe durare dieci giorni. Il ministro della Transazione ecologica Roberto, nel corso ...

