Da Orio al Serio ritorna il collegamento con Djerba in Tunisia (Di lunedì 11 luglio 2022) Djerba, una delle mete internazionali più gettonate del Mediterraneo, torna raggiungibile con volo diretto settimanale dall'Aeroporto di Milano Bergamo a partire da martedì 19 luglio. La destinazione è tra quelle di riferimento del Gruppo Nicolaus, che la inserisce tra le proposte di primo piano del 2022, rilanciandone i motivi di attrazione turistica, a cominciare dal mare e dalle spiagge caraibiche per cui è apprezzata e per la possibilità di effettuare escursioni e minitour nel Sud della Tunisia. Il gruppo Nicolaus ha deciso di puntare, per la stagione 2022, sull'Aeroporto di Milano Bergamo anche per il collegamento sull'isola di Djerba. Grazie all'accordo con il vettore Air Malta, ogni martedì dal 19 luglio sarà possibile raggiungere questa meravigliosa isola del mare mediterraneo in meno di due ore di volo a bordo ...

