Bambino morto in 10 giorni per leucemia fulminante: cos’è successo al piccolo Davide di appena 6 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Bambino morto in 10 giorni per leucemia fulminante: cos’è successo al piccolo Davide Favaron, 6 anni. Il piccolo avrebbe cominciato a frequentare la prima elementare il prossimo settembre. Bambino morto in 10 giorni per leucemia fulminante Un Bambino è morto in 10 giorni per una leucemia fulminante. La vittima è Davide Faveron, 6 anni. Il piccolo, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, avrebbe cominciato la prima elementare nel mese di settembre. La prematura e improvvisa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022)in 10peralFavaron, 6. Ilavrebbe cominciato a frequentare la prima elementare il prossimo settembre.in 10perUnin 10per una. La vittima èFaveron, 6. Il, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, avrebbe cominciato la prima elementare nel mese di settembre. La prematura e improvvisa ...

Pubblicità

immediatonet : ?? Morto il bambino di 13 anni che era rimasto folgorato da palo illuminazione. Era ricoverato al Riuniti di #Foggia - Maurizi89669463 : RT @11Giuliano: Altro Bimbo: Padova, bambino di 6 anni morto in 10 giorni: leucemia fulminante Dieci giorni fa è stato colpito da una febbr… - mariamworldart : RT @11Giuliano: Altro Bimbo: Padova, bambino di 6 anni morto in 10 giorni: leucemia fulminante Dieci giorni fa è stato colpito da una febbr… - cicciagatta : RT @11Giuliano: Altro Bimbo: Padova, bambino di 6 anni morto in 10 giorni: leucemia fulminante Dieci giorni fa è stato colpito da una febbr… - NotizieTg : Bimbo morto in Egitto, nuova autopsia 18.26 Immediata la risposta della procura di Palermo dopo l'esposto present… -