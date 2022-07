Ucraina: presidente Duma, 'con 'operazione speciale' impedita grande guerra mondiale' (Di domenica 10 luglio 2022) Mosca, 10 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha dichiarato che la Russia, lanciando una "operazione speciale" (come Mosca chiama l'invasione dell'Ucraina), ha impedito una "grande guerra mondiale". “Le truppe ucraine erano già state schierate ai confini del Donbass - ha affermato Volodin alla televisione nazionale - e tutto questo sarebbe potuto sfociare in una catastrofe umanitaria, con un numero enorme di vittime. E avrebbe potuto portare al peggio in generale: il mondo si sarebbe potuto davvero trovare sull'orlo di una grande guerra". Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Mosca, 10 lug. (Adnkronos) - Ildellarussa Vyacheslav Volodin ha dichiarato che la Russia, lanciando una "" (come Mosca chiama l'invasione dell'), ha impedito una "". “Le truppe ucraine erano già state schierate ai confini del Donbass - ha affermato Volodin alla televisione nazionale - e tutto questo sarebbe potuto sfociare in una catastrofe umanitaria, con un numero enorme di vittime. E avrebbe potuto portare al peggio in generale: il mondo si sarebbe potuto davvero trovare sull'orlo di una".

