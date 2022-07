Steven Bergwijn si apre lasciando il Tottenham per l’Ajax (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 20:16:54 Il web non parla d’altro: Steven Bergwijn ha aperto questo fine settimana sulla sua decisione di lasciare il Tottenham Hotspur e la Premier League, per tornare in patria. La lunga saga che circonda il futuro dell’uomo largo Bergwijn è stata ovviamente portata a una conclusione definitiva lo scorso venerdì. Ciò è avvenuto quando il nazionale olandese ha deciso di chiamare il tempo in quello che si è rivelato un periodo del tutto deludente nel nord di Londra, per collegarsi con i campioni di Eredivisie AFC Ajax. L’accordo, si sa, ha riportato l’Ajax a una somma nella regione di 30 milioni di euro, con Bergwijn che ha messo nero su bianco un accordo a lungo termine ad Amsterdam. Ufficiale, confermato. Steven Bergwijn si unisce ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 20:16:54 Il web non parla d’altro:ha aperto questo fine settimana sulla sua decisione di lasciare ilHotspur e la Premier League, per tornare in patria. La lunga saga che circonda il futuro dell’uomo largoè stata ovviamente portata a una conclusione definitiva lo scorso venerdì. Ciò è avvenuto quando il nazionale olandese ha deciso di chiamare il tempo in quello che si è rivelato un periodo del tutto deludente nel nord di Londra, per collegarsi con i campioni di Eredivisie AFC Ajax. L’accordo, si sa, ha riportatoa una somma nella regione di 30 milioni di euro, conche ha messo nero su bianco un accordo a lungo termine ad Amsterdam. Ufficiale, confermato.si unisce ...

