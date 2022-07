Roma | uomo investito da un’auto | è in codice rosso

(Di domenica 10 luglio 2022) L’incidente è avvenuto ieri verso le 18:50. Unstava camminando lungo la via di Casal dei pazzi, all’incrocio di via Ciciliano quando è statoda un Opel Corsa. Soccorso immediatamente dal 118. Le condizioni della vittima Fortunatamente l’non dovrebbe essere in condizioni gravi. È stato trasportato con ilin dinamica dagli operatori e al momento si trova ricoverato all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tiburtino che al momento stanno proseguendo con le indagini. Notizia in aggiornamento. su Il Corriere della Città.

