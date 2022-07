Operatori telefonici, aumenta il prezzo delle chiamate (Di domenica 10 luglio 2022) Operatori telefonici, starebbe per partire una vera e propria esigenza: alzare i prezzi delle chiamate. Proprio in un ambito di crisi economica e inflazione, un indirizzo operativo che preoccupa i cittadini. Operatori telefonici, adeguare tariffe all’inflazione WindTre potrebbe andare in scia a Tim nel chiedere all’autorità delle Garanzie nelle comunicazioni di rimodulare al rialzo le tariffe, così da tenere il passo dell’inflazione. L’inflazione è in grande ascesa e gli Operatori telefonici hanno iniziato a pensare a nuove strategie per le proprie tariffe. In particolare WindTre avrebbe scritto all’autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per allinearsi sulle tariffe della telefonia e di Internet all’inflazione ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 luglio 2022), starebbe per partire una vera e propria esigenza: alzare i prezzi. Proprio in un ambito di crisi economica e inflazione, un indirizzo operativo che preoccupa i cittadini., adeguare tariffe all’inflazione WindTre potrebbe andare in scia a Tim nel chiedere all’autoritàGaranzie nelle comunicazioni di rimodulare al rialzo le tariffe, così da tenere il passo dell’inflazione. L’inflazione è in grande ascesa e glihanno iniziato a pensare a nuove strategie per le proprie tariffe. In particolare WindTre avrebbe scritto all’autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per allinearsi sulle tariffe della telefonia e di Internet all’inflazione ...

Pubblicità

italiaserait : Operatori telefonici, aumenta il prezzo delle chiamate - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: I big digitali superano in utili e ricavi gli operatori telefonici - Economia - ANSA - CatelliRossella : I big digitali superano in utili e ricavi gli operatori telefonici - Economia - ANSA - SaCe86 : I big digitali superano in utili e ricavi gli operatori telefonici - be_marconi : RT @ItaliaOggi: Itc, Agcom: in 10 anni i big del web hanno superato in utili e ricavi gli operatori telefonici -