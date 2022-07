De Laurentiis-Koulibaly: svelata la data dell’incontro decisivo a Dimaro, maxi offerta Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis è pronto a immergersi di nuovo nel suo Napoli, dopo averlo lasciato per spostarsi a Los Angeles. Il presidente che aveva promesso di stare più vicino alla squadra, dopo la grande crisi nel finale della scorsa stagione, ora farà tappa nel ritiro di Dimaro. Ieri hanno parlato Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, mentre è mancata la ‘voce del padrone’, in questo caso del proprietario. Giuntoli ha detto chiaramente che la trattativa per Mertens la porta avanti direttamente il presidente che ha un rapporto particolare con il giocatore. Ma De Laurentiis dovrà mediare anche con Koulibaly in un incontro a Dimaro, per capire se è ancora il caso di restare in azzurro o meno. In agenda per De Laurentiis ci sono tanti problemi da risolvere. Fabian Ruiz, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) Aurelio Deè pronto a immergersi di nuovo nel suo, dopo averlo lasciato per spostarsi a Los Angeles. Il presidente che aveva promesso di stare più vicino alla squadra, dopo la grande crisi nel finale della scorsa stagione, ora farà tappa nel ritiro di. Ieri hanno parlato Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, mentre è mancata la ‘voce del padrone’, in questo caso del proprietario. Giuntoli ha detto chiaramente che la trattativa per Mertens la porta avanti direttamente il presidente che ha un rapporto particolare con il giocatore. Ma Dedovrà mediare anche conin un incontro a, per capire se è ancora il caso di restare in azzurro o meno. In agenda per Deci sono tanti problemi da risolvere. Fabian Ruiz, ...

