Cinque posti letto in pediatria per bambini contagiati dal?Covid (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Casi covid in aumento tra i più piccoli. A confermarlo è il Governatore Vincenzo De Luca che invita i cittadini campani a non esagerare per evitare di ritrovarci in inverno con nuove restrizioni. “Fra quelli che vengono contagiati oggi registriamo un boom, una crescita enorme di contagi in età pediatrica – ha detto il Governatore – al Santo Bono iniziamo ad avere difficoltà perchè abbiamo decine di bambini che vengono ricoverati per contagio da covid, si capisce anche perchè è la fascia d’età meno protetta dal vaccino, molti non sono vaccinati. Ma questo è un altro dato di serietà della situazione del contagio covid ad oggi”. E intanto per far fronte all’emergenza anche all’Ospedale San?Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona sono stati attivati posti letto Covid per l’età pediatrica. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Casi covid in aumento tra i più piccoli. A confermarlo è il Governatore Vincenzo De Luca che invita i cittadini campani a non esagerare per evitare di ritrovarci in inverno con nuove restrizioni. “Fra quelli che vengonooggi registriamo un boom, una crescita enorme di contagi in età pediatrica – ha detto il Governatore – al Santo Bono iniziamo ad avere difficoltà perchè abbiamo decine diche vengono ricoverati per contagio da covid, si capisce anche perchè è la fascia d’età meno protetta dal vaccino, molti non sono vaccinati. Ma questo è un altro dato di serietà della situazione del contagio covid ad oggi”. E intanto per far fronte all’emergenza anche all’Ospedale San?Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona sono stati attivatiCovid per l’età pediatrica. ...

