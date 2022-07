Boxe, Chisora ha la sua rivincita: Pulev battuto per split decision (Di domenica 10 luglio 2022) Un classico dentro o fuori, ma a testa alta escono entrambi. La sfida tra veterani dei pesi massimi sorride al 38enne Derek Chisora che batte ai punti per split decision il 42enne Kubrat Pulev alla O2 Arena di Londra. A distanza di 6 anni dal primo match valido per il titolo europeo vinto da Pulev, Chisora ha la sua rivincita e conquista il titolo internazionale WBA. Una vittoria che può aprire palcoscenici di nuovo importanti per Chisora che veniva da tre sconfitte consecutive e che ora potrebbe vedersela con Deontay Wilder o Dillian White. Del Boy lavora subito al corpo, tempestando di colpi il fianco sinistro di Pulev che dopo un primo round ruvidissimo è già arrossato. Il match è spigoloso, scandito dai colpi alla nuca irregolari ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Un classico dentro o fuori, ma a testa alta escono entrambi. La sfida tra veterani dei pesi massimi sorride al 38enne Derekche batte ai punti peril 42enne Kubratalla O2 Arena di Londra. A distanza di 6 anni dal primo match valido per il titolo europeo vinto daha la suae conquista il titolo internazionale WBA. Una vittoria che può aprire palcoscenici di nuovo importanti perche veniva da tre sconfitte consecutive e che ora potrebbe vedersela con Deontay Wilder o Dillian White. Del Boy lavora subito al corpo, tempestando di colpi il fianco sinistro diche dopo un primo round ruvidissimo è già arrossato. Il match è spigoloso, scandito dai colpi alla nuca irregolari ...

