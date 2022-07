Berlusconi con la famosa migliore amica di Silvia Toffanin, Beccati in un bacio di fuoco (Di domenica 10 luglio 2022) Pochi giorni fa è stata sganciata una bomba dal giornale Chi magazine che riguarda la famiglia Toffanin- Berlusconi. Si tratta di una new entry, ex showgirl, che però non è sconosciuta a Silvia in quanto sono colleghe da molto tempo. Il web è subito impazzito e nessuno si sarebbe aspetto ciò che è accaduto. Scopriamo insieme di chi e cosa si tratta. Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, da più di vent’anni e hanno due figli. I due sono da sempre molto riservati quanto riguarda la loro vita privata. Su di loro le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese. Nonostante se ne dicano di cotte e di crude sulla loro storia, la conduttrice di Verissimo, in una recente intervista ha confessato che il loro amore ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 luglio 2022) Pochi giorni fa è stata sganciata una bomba dal giornale Chi magazine che riguarda la famiglia. Si tratta di una new entry, ex showgirl, che però non è sconosciuta ain quanto sono colleghe da molto tempo. Il web è subito impazzito e nessuno si sarebbe aspetto ciò che è accaduto. Scopriamo insieme di chi e cosa si tratta.è la compagna di Pier Silvio, amministratore delegato Mediaset, da più di vent’anni e hanno due figli. I due sono da sempre molto riservati quanto riguarda la loro vita privata. Su di loro le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese. Nonostante se ne dicano di cotte e di crude sulla loro storia, la conduttrice di Verissimo, in una recente intervista ha confessato che il loro amore ...

Pubblicità

berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - fattoquotidiano : Il nuovo manifesto di Silvio Berlusconi in un video online: “Vorrei Paese davvero libero, con meno tasse. Aiutatemi… - fattoquotidiano : Le ragazze che passavano la notte a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi erano “foraggiatissime”. Lo diceva lo st… - faleriad5 : RT @faleriad5: @tontini_luca @ferramentafabb1 @stanzaselvaggia Siete voi del PD gli esperti del piagnisteo! Ho sentito con le mie orecchie… - faleriad5 : RT @faleriad5: @tontini_luca @ferramentafabb1 @stanzaselvaggia Quando si arriva a scaricare esclusivamente su Berlusconi i fallimenti del p… -