Barcellona: Pjanic via, c'è un segnale (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo AS, il Barcellona ha escluso Miralem Pjanic dalla tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista bosniaco deve trovarsi una nuova... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo AS, ilha escluso Miralemdalla tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista bosniaco deve trovarsi una nuova...

Pubblicità

chicco_1990 : @ElCagonOUT @ChrisJames27_ Eheh ma il Barcellona ha pagato 65 milioni Pjanic… te lo sei dimenticato? - lucapalladino93 : RT @STnews365: Barcellona, Pjanic può ancora convincere Xavi. L'ex centrocampista di Roma e Juventus potrebbe restare in blaugrana. #Barcel… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Barcellona, nuova possibilità per Miralem #Pjanic: #Xavi lo convoca per la tournée negli #Usa - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Barcellona, nuova possibilità per Miralem #Pjanic: #Xavi lo convoca per la tournée negli #Usa - sportface2016 : #Barcellona, nuova possibilità per Miralem #Pjanic: #Xavi lo convoca per la tournée negli #Usa -