Van Aert vince in volata l' ottava tappa del Tour

(Di sabato 9 luglio 2022) LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Wout Vanha vinto l'delde France 2022, la Dole-Losanna di 186,5 chilometri. Il corridore belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato lafinale precedendo l'australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), che si conferma così in maglia gialla. Ottimo quinto posto per l'azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), mentre si è ritirato Gianni Moscon (Astana). Domani, domenica, si disputa la nona frazione della Grande Boucle, la Aigle-Chatel Les Portes du Soleil di 193 chilometri.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

