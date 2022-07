Noto lido del litorale flegreo nei guai: abusivo da anni (Di sabato 9 luglio 2022) I carabinieri con il nuovo blitz nel litorale flegreo scoprono che un famoso lido è abusivo, guai per il titolare Ormai ci si trova nel pieno dell’estate e la vita si è spostata sulle spiagge. Alcuni lidi, però, per poter ospitare più clienti, e aumentare il numero di lettini e ombrelloni, si appropriano abusivamente di alcune zone della spiaggia. Questo è quello che è successo sul lido flegreo. Qui, i carabinieri con un blitz hanno scoperto che un Noto lido occupava senza autorizzazioni un’area della spiaggia. Occupazione illecita della spiaggia con ombrelloni, lettini e strutture (Screenshot da Facebook)Una nota struttura situata in località Arco Felice ha occupato, per anni, abusivamente un ... Leggi su vesuvius (Di sabato 9 luglio 2022) I carabinieri con il nuovo blitz nelscoprono che un famosoper il titolare Ormai ci si trova nel pieno dell’estate e la vita si è spostata sulle spiagge. Alcuni lidi, però, per poter ospitare più clienti, e aumentare il numero di lettini e ombrelloni, si appropriano abusivamente di alcune zone della spiaggia. Questo è quello che è successo sul. Qui, i carabinieri con un blitz hanno scoperto che unoccupava senza autorizzazioni un’area della spiaggia. Occupazione illecita della spiaggia con ombrelloni, lettini e strutture (Screenshot da Facebook)Una nota struttura situata in località Arco Felice ha occupato, per, abusivamente un ...

