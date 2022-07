Mercato Milan | Dybala piace anche a un’altra italiana

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN Trovato l’accordo con il #Lille per #RenatoSanches. I rossoneri lavorano alla trattativa per p… - PianetaMilan : Mercato @acmilan, @Acerbi_Fra aspetta e intanto è separato in #casa #ACMilan #Milan #SempreMilan - mariomerolismo : @carminemegna @erosazzurro @Cucciolina96251 Per Maximiano ???? Granada ha chiesto circa 10M più 20% futura rivendita.… -

Commenta per primo Niente amichevole contro il Copenhagen per Charles De Ketelaere . Il 21enne trequartista belga, primo obiettivo didel, non è sceso in campo nei 120 minuti disputati dal Bruges a Wageningen, in Olanda, contro il club danese. Da chiarire se il belga non fosse al meglio fisicamente o se sia trattato di ...Niente amichevole col Copenhagen per Charles De Ketelaere. Il 21enne trequartista belga, primo obiettivo didel, non è sceso in campo nei 120 minuti del match che il club belga ha disputato a Wageningen (Olanda) contro il Copenaghen. Da chiarire se De Ketelaere non fosse al meglio fisicamente ...Nicolò Zaniolo è ancora al centro del mercato. Ora arriva una nuova possibile svolta: la Juventus rimarrebbe così a mani vuote ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...