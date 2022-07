Manchester United, interesse per un ex Lazio (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, lo svincolato Strakosha potrebbe finire al Manchester United. Il portiere ex Lazio infatti potrebbe arrivare... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, lo svincolato Strakosha potrebbe finire al. Il portiere exinfatti potrebbe arrivare...

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - LALAZIOMIA : Manchester United, interesse per un ex Lazio - TUTTOJUVE_COM : Santi (DAZN): 'Con Pogba il Manchester United ha fatto i primi due peggiori affari della storia' -