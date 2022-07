Malamovida a Ladispoli | spacciava cocaina all’interno del locale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 luglio 2022)– A conclusione di specifici servizi volti a monitorare e a contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno proposto e ottenuto la sospensione della licenza per 7 giorni per un’attività di ristorazione e bar disituato nella zona della movida. Al proprietario i carabinieri hanno notificato un decreto firmato da Questore di Roma ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) a seguito della proposta inviata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitavecchia in relazione a un grave episodio accaduto propriodel ...