In punta di piedi (Di sabato 9 luglio 2022) Plemmirio. Varco 27, si brucia. L'ora è caldissima sulla dichinata roccia. La frequentazione dirada. Chi resta ha solo un riparo: il mare. Due stelle marine esaminano dei piedi appena entrati in acqua; appartengono ad alcuni esemplari della specie umana. In acqua PRIMA STELLA Che piedi… SECONDA STELLA (Dorme emettendo un dolce sibilo) PRIMA STELLA Le caviglie sono sottili ma guarda che stile, le proporzioni… mentre saltella sugli scogli diventano improvvisamente energiche, poi si rilassano e ancora di nuovo fortissime… SECONDA STELLA Eh? Aster… ma che c'è? ASTER Phyliam! Apri gli occhi! Le dita, le sue dita sono lunghe come un mio braccio e hanno una presa così decisa quando atterrano sulla roccia. PHYLIAM (Svegliatasi) No no, io vedo solo questo che è entrato adesso e vedo che ha due piedi che li vedi anche tu e allora non vedo ...

