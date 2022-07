Il sogno prende vita sulla scalinata di Trinità dei Monti. Ad applaudire, Anne Hathaway e Elodie (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo inizio, all’insegna del bello che è stato, che è e che sarà. Un modo di vedere la moda, quello di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino che sceglie un luogo simbolo, la scalinata di Piazza di Spagna, per ripartire con l’Haute Couture, spostando i riflettori da Parigi a Roma. Front row sfilate Couture AI 2022/2023 guarda le foto Leggi anche › Roma Caput Mundi: cresce l’attesa per la sfilata Valentino Haute Couture Gli occhi delle star nel front row, da ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo inizio, all’insegna del bello che è stato, che è e che sarà. Un modo di vedere la moda, quello di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino che sceglie un luogo simbolo, ladi Piazza di Spagna, per ripartire con l’Haute Couture, spostando i riflettori da Parigi a Roma. Front row sfilate Couture AI 2022/2023 guarda le foto Leggi anche › Roma Caput Mundi: cresce l’attesa per la sfilata Valentino Haute Couture Gli occhi delle star nel front row, da ...

