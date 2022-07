"Fuori dal Parlamento". Ghisleri, la sentenza: per chi è finita, fuori i nomi (Di sabato 9 luglio 2022) Sono sei i partiti che potrebbero superare la soglia di sbarramento al 4 per cento, non uno di più. Lo riferisce Alessandra Ghisleri in collegamento con Omnibus, il programma di La7 in onda venerdì 8 luglio. Qui la sondaggista elenca chi, con una nuova legge elettorale, potrebbe entrare in Parlamento. E si tratta di Fratelli d'Italia, Partito democratico, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Azione. "Questo - avverte la direttrice di Euromedia Research - senza considerare il nuovo progetto di Toti e Fratoianni". In sostanza, specifica la Ghisleri, "con la riduzione dei parlamentari Giorgia Meloni prenderebbe 108 seggi, il Pd 104, Salvini 70, 55 il Movimento 5 Stelle, 40 Berlusconi e 23 Azione". Numeri alla mano l'esperta mette in guardia il centrodestra: "Se non trovano un accordo, è difficile governare e si andrebbe di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Sono sei i partiti che potrebbero superare la soglia di sbarramento al 4 per cento, non uno di più. Lo riferisce Alessandrain collegamento con Omnibus, il programma di La7 in onda venerdì 8 luglio. Qui la sondaggista elenca chi, con una nuova legge elettorale, potrebbe entrare in. E si tratta di Fratelli d'Italia, Partito democratico, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Azione. "Questo - avverte la direttrice di Euromedia Research - senza considerare il nuovo progetto di Toti e Fratoianni". In sostanza, specifica la, "con la riduzione dei parlamentari Giorgia Meloni prenderebbe 108 seggi, il Pd 104, Salvini 70, 55 il Movimento 5 Stelle, 40 Berlusconi e 23 Azione". Numeri alla mano l'esperta mette in guardia il centrodestra: "Se non trovano un accordo, è difficile governare e si andrebbe di ...

