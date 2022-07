Fluminense vs Ceara | pronostico | notizie squadre | formazioni

(Di sabato 9 luglio 2022) Dopo che entrambe lehanno ottenuto vittorie impressionanti l’ultima volta, sabato 9 luglio al Maracana ilospita il Campeonato Brasileiro rivaleggia con il. I padroni di casa sperano di dare un espulsione speciale all’attaccante Fred al suo ritiro, ma affronteranno una squadra in trasferta imbattuta da 11 partite di campionato, le ultime cinque delle quali pareggiate. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte ora itaiana. Prepartitavs: a che punto sono le dueLa partita del Brasileiro di sabato scorso trae Corinthians non solo ha confermato i primi come potenziali contendenti al titolo, ma ha anche visto il ...

A 16ª rodada do Brasileirão 2022 se inicia neste sábado e com três partidas que reservam muita emoção para o torcedor, principalmente no jogo do Fluminense contra o Ceará, que marca o último jogo de F ...Na despedida oficial de Fred, o Fluminense recebe o Ceará neste sábado (9), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Aos 38 anos, o ídolo tricolor terá um estádio lotado e muitas homenagen ...