Finlandia | Falck Renewables | iniziata la costruzione di due parchi eolici a Karstula

(Di sabato 9 luglio 2022) Sono iniziati i lavori dideidell’italianain. L’azienda ha acquistato i due progetti ready-to-build lo scorso novembre dal gruppo danese European Energy. Come viene spiegato in una nota della, i due impianti, Mustalamminmäki e Koiramäki, sono situati nel comune dicentrale), hanno una capacità installata totale di 59 MW e sono i primi progetti della società nella nazione. Si stima che, una volta in esercizio, iprodurranno circa 168 GWh di elettricità all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 20mila famiglie. Nei prossimi mesi, si procederà agli scavi, alla posa delle ...

