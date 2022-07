F1, la McLaren andrà a Portimao per testare Colton Herta in vista del futuro (Di sabato 9 luglio 2022) Siamo in pieno weekend del Gran Premio d’Austria, ma le scuderie di Formula 1 stanno già progettando dei weekend di test per le prossime settimane. Tra le squadre più attive c’è la McLaren, che ha prenotato la pista di Portimao da lunedì 11 fino a mercoledì 13 luglio, per poi svolgere un’altra sessione tra il 18 ed il 19 dello stesso mese. Non ci saranno i piloti ufficiali, Lando Norris e Daniel Ricciardo, anche perché dovrebbe essere utilizzata la MCL35, auto dello scorso anno. Tra chi verrà messo alla prova spicca il nome di Colton Herta, pilota Indycar della Andretti Autosport assieme ad Alexander Rossi e Romain Grosjean ed autore di una vittoria in stagione nel GP di Indianapolis. Il pilota statunitense è già in odore di Formula 1 da un po’ di tempo: nell’ottobre 2021, quando il team Andretti stava progettando di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Siamo in pieno weekend del Gran Premio d’Austria, ma le scuderie di Formula 1 stanno già progettando dei weekend di test per le prossime settimane. Tra le squadre più attive c’è la, che ha prenotato la pista dida lunedì 11 fino a mercoledì 13 luglio, per poi svolgere un’altra sessione tra il 18 ed il 19 dello stesso mese. Non ci saranno i piloti ufficiali, Lando Norris e Daniel Ricciardo, anche perché dovrebbe essere utilizzata la MCL35, auto dello scorso anno. Tra chi verrà messo alla prova spicca il nome di, pilota Indycar della Andretti Autosport assieme ad Alexander Rossi e Romain Grosjean ed autore di una vittoria in stagione nel GP di Indianapolis. Il pilota statunitense è già in odore di Formula 1 da un po’ di tempo: nell’ottobre 2021, quando il team Andretti stava progettando di ...

