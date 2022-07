F1 GP Austria 2022, comunicazioni durante il giro di formazione: sei piloti convocati dagli stewards (Di sabato 9 luglio 2022) Potrebbero arrivare novità nel corso della serata dai commissari del Gran Premio d’Austria 2022 di F1. E’ notizia di questi minuti che George Russell, Sebastian Ocon, Lance Stroll, Sergio Perez, Mick Schumacher e Daniel Ricciardo sono tutti stati convocati dagli stewards e sono sotto investigazione per aver violato l’articolo 33.1 del regolamento. I sei infatti hanno ricevuto comunicazioni dai rispettivi ingegneri durante il giro di formazione, cosa appunto vietata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Potrebbero arrivare novità nel corso della serata dai commissari del Gran Premio d’di F1. E’ notizia di questi minuti che George Russell, Sebastian Ocon, Lance Stroll, Sergio Perez, Mick Schumacher e Daniel Ricciardo sono tutti statie sono sotto investigazione per aver violato l’articolo 33.1 del regolamento. I sei infatti hanno ricevutodai rispettivi ingegneriildi, cosa appunto vietata. SportFace.

