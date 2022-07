Esercitava abusivamente la professione di dentista | “beccato” dal Nas di Latina

(Di sabato 9 luglio 2022) Aprilia- Nei giorni scorsi, nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie, i Carabinieri del N.A.S. di, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di, nei confronti di uno studio dentistico sito nel Comune di Aprilia (LT), all’interno del quale operava,, un odontotecnico. Le indagini del NAS, infatti, hanno permesso di individuare un falsoche, in assenza di qualsiasi titolo accademico, effettuava pratiche odontoiatriche su ignari pazienti. Al termine dell’attività il falsoè stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato punito dall’art. 348 del codice ...

