Dio è in pausa pranzo, la recensione: complotti, zombi e il lato tragicomico della pandemia (Di sabato 9 luglio 2022) La recensione di Dio è in pausa pranzo: la commedia di Michele Coppini, appena uscita in DVD e su Prime Video, cerca di far ridere e riflettere sulle derive della pandemia tenendo insieme generi come comico-demenziale, dramma e horror. Ridere del covid, o meglio delle restrizioni nel periodo più acuto della pandemia, o meglio ancora delle reazioni a volte assurde, folli ed estreme di parte della popolazione. Questo l'obiettivo di una commedia italiana quantomai attuale, appena pubblicata in DVD grazie a Mustang - Officine Papavero e di recente uscita anche su Prime Video. Come vedremo nella recensione di Dio è in pausa pranzo, il film diretto e interpretato da Michele Coppini (e girato subito dopo il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) Ladi Dio è in: la commedia di Michele Coppini, appena uscita in DVD e su Prime Video, cerca di far ridere e riflettere sulle derivetenendo insieme generi come comico-demenziale, dramma e horror. Ridere del covid, o meglio delle restrizioni nel periodo più acuto, o meglio ancora delle reazioni a volte assurde, folli ed estreme di partepopolazione. Questo l'obiettivo di una commedia italiana quantomai attuale, appena pubblicata in DVD grazie a Mustang - Officine Papavero e di recente uscita anche su Prime Video. Come vedremo nelladi Dio è in, il film diretto e interpretato da Michele Coppini (e girato subito dopo il ...

Pubblicità

JKAZINO97 : @sevenseasofrhye porco dio amo ma una pausa non ce l’hai?? hai letteralmente tutto lì - gaudidj : Dio è in pausa pranzo. Voto ??. #dioèinpausapranzo - whatkindofsoul : c'è un attimo di pausa e io vi dico che ho sentito heavydirty soul live DIO CRISTOOO - _bbgirlxx_ : Mio Dio questi due si sono presi una pausa cazzo smettetela di lasciarvi tutti io sto non ironicamente piangendo ve… - ParkSimonpietr1 : Jessi pensa che uscire dalla Pnation si una giusta scelta? Ora come minimo mi deve fare una canzone ogni 3 mesi e u… -