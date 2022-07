Calciomercato Lazio, Lotito sorprende tutti: l’ha detto su Romagnoli (Di sabato 9 luglio 2022) L’affare che vedrebbe Alessio Romagnoli vestire la maglia della Lazio è aperto da diversi mesi e solo qualche giorno fa sembrava finalmente fatta: era stato trovato l’accordo sullo stipendio, sui bonus e sulle commissioni. Questa mattina ai microfoni del Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha sorpreso i tifosi con delle dichiarazioni sul centrale italiano: “Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all’affare Mario Gila e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro”. Alessio Romagnoli Milan La quadra dell’affare sembrava essere arrivata ieri: un contratto di cinque anni da 3,4 milioni a stagione, bonus compresi, e una commissione di un milione agli agenti. Mancavano solo le visite mediche e la firma per l’arrivo ufficiale in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) L’affare che vedrebbe Alessiovestire la maglia dellaè aperto da diversi mesi e solo qualche giorno fa sembrava finalmente fatta: era stato trovato l’accordo sullo stipendio, sui bonus e sulle commissioni. Questa mattina ai microfoni del Messaggero, il presidente biancoceleste Claudioha sorpreso i tifosi con delle dichiarazioni sul centrale italiano: “Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all’affare Mario Gila e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro”. AlessioMilan La quadra dell’affare sembrava essere arrivata ieri: un contratto di cinque anni da 3,4 milioni a stagione, bonus compresi, e una commissione di un milione agli agenti. Mancavano solo le visite mediche e la firma per l’arrivo ufficiale in ...

