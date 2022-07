Pubblicità

SkyTG24 : Cade su sentiero vietato del Vesuvio, turista soccorso e denunciato - anteprima24 : ** Cade su sentiero vietato del Vesuvio: soccorso e denunciato ** - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Vesuvio, turista Usa cade nel cratere: si ferisce lievemente e viene denunciato - occhio_notizie : Disavventura per un turista americano, imbocca il sentiero vietato e cade nel cratere | - RosaConte20 : Vesuvio, turista Usa imbocca sentiero vietato e cade nel cratere: si ferisce lievemente e viene denunciato -

Agenzia ANSA

Un turista 21enne, di nazionalità statunitense, ha imboccato unnon autorizzato per giungere al Cratere del Vesuvio e, dopo una caduta, ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e alla schiena. L'episodio è accaduto questo pomeriggio sul Vesuvio. A ...La ricostruzione dei soccorsi Il visitatore, un 23enne, si era inerpicato per unnon autorizzato assieme ai suoi familiari, giunti nel pomeriggio sul Vesuvio provenienti da Napoli. Dopo che ... Cade su sentiero vietato del Vesuvio, soccorso e denunciato Un turista 21enne, di nazionalità statunitense, ha imboccato un sentiero non autorizzato per giungere al Cratere del Vesuvio e, dopo una caduta, ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e alla ...Questo pomeriggio un turista americano del 99, insieme a 3 familiari, ha imboccato un sentiero non autorizzato per il cratere del Vesuvio.