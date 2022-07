Pubblicità

ilSalvagenteit : Come investono i propri risparmi gli italiani? I preferiti sono i buoni fruttiferi postali, garantiti dallo Stato e… - infoiteconomia : Poste alza gli interessi dei buoni fruttiferi postali: quanto si guadagna - infoiteconomia : Buoni postali, boom dei rendimenti: effetto inflazione, in un mese da 0,5 al 2% i titoli fruttiferi - qui_finanza : Poste alza gli interessi dei buoni fruttiferi postali: quanto si guadagna - infoiteconomia : Per combattere l’inflazione Poste Italiane raddoppia gli interessi dei buoni fruttiferi postali -

Insomma, anche Cassa depositi e prestiti si è dovuta adeguare, provando a ridare appeal anche ai, uno dei prodotti più apprezzati dai piccoli risparmiatori italiani. In meno di un mese, ...Sulla falsariga dell'aumento dei tassi applicato dalla Bce e dalle altre banche centrali per fare fronte all'inflazione, anche Cassa depositi e prestiti alza gli interessi deifruttiferi. L'operazione rivede in rialzo i rendimenti di molti prodotti finanziari, come ad esempio idestinato ai minori che arriva dal 2,50% al 3,50%. Poste alza gli interessi ...Dal 6 luglio è stato ripristinato il collocamento del buono a 3 anni Plus. Inoltre chi ha il Libretto Smart potrà accantonare del tutto o in parte le somme versate per 360 giorni ...In poco meno di un mese, i tassi offerti sui Buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono saliti fino, in alcuni casi, a quadruplicarsi. Anche questo, se si vuole, il segno di.