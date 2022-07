Bimbo morto a Sharm, creato un pool per le indagini nel resort. Mercoledì l’autopsia (Di sabato 9 luglio 2022) La salma di Andrea Mirabile, sei anni, morto il 2 luglio a Sharm El Sheik durante una vacanza con i genitori, è arrivata in Italia nel primo pomeriggio di oggi. L’aereo, proveniente da Il Cairo, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 13.15. Da lì, il corpo del bambino verrà trasportato da un volo di linea a Palermo. L’arrivo è previsto alle 20.30 di stasera. I genitori di Andrea sono già a Palermo, in ospedale. La donna, Rosalia Manosperti, incinta, si trova in ginecologia in buone condizioni. Il padre, Antonio Mirabile, è ricoverato in Medicina. La famiglia si era sentita male venerdì 1° luglio, forse per un’intossicazione alimentare. Ma le cause della tragedia, che hanno portato alla morte del piccolo Andrea, sono ancora da accertare. I medici del Policlinico di Palermo, che assistono i coniugi Mirabile, dicono che la mamma del ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) La salma di Andrea Mirabile, sei anni,il 2 luglio aEl Sheik durante una vacanza con i genitori, è arrivata in Italia nel primo pomeriggio di oggi. L’aereo, proveniente da Il Cairo, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 13.15. Da lì, il corpo del bambino verrà trasportato da un volo di linea a Palermo. L’arrivo è previsto alle 20.30 di stasera. I genitori di Andrea sono già a Palermo, in ospedale. La donna, Rosalia Manosperti, incinta, si trova in ginecologia in buone condizioni. Il padre, Antonio Mirabile, è ricoverato in Medicina. La famiglia si era sentita male venerdì 1° luglio, forse per un’intossicazione alimentare. Ma le cause della tragedia, che hanno portato alla morte del piccolo Andrea, sono ancora da accertare. I medici del Policlinico di Palermo, che assistono i coniugi Mirabile, dicono che la mamma del ...

