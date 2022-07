Tre spettacoli in programma per l’Orchestra in Miniatura (Di venerdì 8 luglio 2022) Musica e parole per raccontare avventure, personaggi e storie lontano dai classici luoghi dello spettacolo. Presentata oggi a Udine la terza edizione di “Orchestra in Miniatura”, la rassegna creata e organizzata dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Un percorso che, quest’anno, vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo nazionale: l’alpinista Nives Meroi con la quale è stato creato lo spettacolo “Dalle Giulie all’Himalaya”, lo scrittore Matteo Bellotto per “Vino di scoltâ / Vino da ascoltare” e, infine, la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini per raccontare “Pasolini e il mito / Il mito di Pasolini”. Figure di spicco che hanno scelto di accogliere l’invito dei giovani artisti dell’Orchestra, tutti under 35 formatisi in Italia e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 luglio 2022) Musica e parole per raccontare avventure, personaggi e storie lontano dai classici luoghi dello spettacolo. Presentata oggi a Udine la terza edizione di “Orchestra in”, la rassegna creata e organizzata dalgiovanile Filarmonici Friulani con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Un percorso che, quest’anno, vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo nazionale: l’alpinista Nives Meroi con la quale è stato creato lo spettacolo “Dalle Giulie all’Himalaya”, lo scrittore Matteo Bellotto per “Vino di scoltâ / Vino da ascoltare” e, infine, la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini per raccontare “Pasolini e il mito / Il mito di Pasolini”. Figure di spicco che hanno scelto di accogliere l’invito dei giovani artisti del, tutti under 35 formatisi in Italia e ...

