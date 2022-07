Salerno, lunedì flash mob sulle Fonderie Pisano (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà lunedì 11 luglio, dalle ore 18.30, in piazza Sant’Agostino a Salerno, un flash mob ed un focus sulle Fonderie Pisano, organizzato dal Comitato/Associazione “Salute e Vita”. Parteciperanno rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini per esprimere solidarietà alla popolazione della Valle dell’Irno, da decenni avvelenata da questo impianto siderurgico inquinante ed obsoleto. Dopo la performance dell’attrice Anna Nisivoccia, che leggerà alcuni tra i passi più significativi delle verità accertate, interverranno consiglieri comunali, parlamentari ed associazioni. Conclude Luigi de Magistris, già sindaco di Napoli. Da oltre dieci giorni, quotidianamente, stiamo segnalando al NOE di Salerno, al Sindaco Vincenzo Napoli, all’ARPAC ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà11 luglio, dalle ore 18.30, in piazza Sant’Agostino a, unmob ed un focus, organizzato dal Comitato/Associazione “Salute e Vita”. Parteciperanno rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini per esprimere solidarietà alla popolazione della Valle dell’Irno, da decenni avvelenata da questo impianto siderurgico inquinante ed obsoleto. Dopo la performance dell’attrice Anna Nisivoccia, che leggerà alcuni tra i passi più significativi delle verità accertate, interverranno consiglieri comunali, parlamentari ed associazioni. Conclude Luigi de Magistris, già sindaco di Napoli. Da oltre dieci giorni, quotidianamente, stiamo segnalando al NOE di, al Sindaco Vincenzo Napoli, all’ARPAC ...

