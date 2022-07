Napoli, Corsera: “De Laurentiis ha pensato a Dybala, ma poi ha lasciato perdere” (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulo Dybala è l’oggetto misterioso di questa sessione estiva di calciomercato. Liberatosi a zero dalla Juventus, l’argentino sembrava promesso sposo dell’Inter, che però, dopo l’importante investimento per il ritorno (seppur in prestito) di Lukaku, deve liberare spazio e ingaggi pesanti nel reparto offensivo; quindi, trattativa attualmente in stand by. Oltre ai nerazzurri, un’altra squadra che è stata accostata a Dybala è il Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, inoltre, i contatti sono stati reali, con Aurelio De Laurentiis che ha fatto un’attenta analisi dei costi e dei possibili vantaggi dell’operazione. Analisi che ha portato alla decisione di abbandonare la pista che porta alla Joya, considerata troppo costosa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Pauloè l’oggetto misterioso di questa sessione estiva di calciomercato. Liberatosi a zero dalla Juventus, l’argentino sembrava promesso sposo dell’Inter, che però, dopo l’importante investimento per il ritorno (seppur in prestito) di Lukaku, deve liberare spazio e ingaggi pesanti nel reparto offensivo; quindi, trattativa attualmente in stand by. Oltre ai nerazzurri, un’altra squadra che è stata accostata aè il. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, inoltre, i contatti sono stati reali, con Aurelio Deche ha fatto un’attenta analisi dei costi e dei possibili vantaggi dell’operazione. Analisi che ha portato alla decisione di abbandonare la pista che porta alla Joya, considerata troppo costosa. SportFace.

