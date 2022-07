Main Event 7 07 2022

Pubblicità

QuiBrescia.it

L'evento vede il coinvolgimento, in qualità diPartner , di Costa Crociere, Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo, Leonardo. Official Partner sono Enel, Rina, Start 4.0,Partner ...Il 15 e il 16 Luglio 2022 torna a Tolentino il Mood Festival,del collettivo Demood, un ambizioso progetto 100% marchigiano che porta tra le colline delle Marche le atmosfere ricercate dei più grandi festival europei di musica elettronica. Dopo lo ... Il 40esimo di AQM: grande successo per il Main Event a Provaglio BUSINESSES got back into the swing of things at Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce’s first annual golf day since before the pandemic. The event was held at the Nailcote Hall Hotel and over ...Il Day2abc del Main Wsop va sui libri con Munroe chip leader sopra il milione di gettoni, super Castelluccio e Benso dietro.