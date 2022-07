Furto in un bar tabacchi, malviventi effettuano un foro e rubano contanti dalla cassa (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Furto la scorsa notte presso un’attività commerciale commerciale di Ponte Valentino (foto repertorio). I malviventi praticando un foro dalla porta posteriore dell’esercizio hanno rubato pochi contanti, ancora da quantificare, dal registratore di cassa. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Questura di Benevento che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento-la scorsa notte presso un’attività commerciale commerciale di Ponte Valentino (foto repertorio). Ipraticando unporta posteriore dell’esercizio hanno rubato pochi, ancora da quantificare, dal registratore di. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Questura di Benevento che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

