Djuricic, non solo Toro. C'è un'altra pretendente (Di venerdì 8 luglio 2022) Sullo svincolato dal Sassuolo, Filip Djuricic non c'è solo il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche la Salernitana... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Sullo svincolato dal Sassuolo, Filipnon c'èil Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche la Salernitana...

Pubblicità

Filippo_Chini : @LattuadaGiacomo Secondo me serve di più sulla trequarti, djuricic ormai non lo prenderei, inoltre prendere radu se… - rico_fede0 : @LattuadaGiacomo non mi metti rr titolare e sai quanto io lo amo quindi no. A parte gli scherzi, vedrei titolare pi… - Pol_Granata : @LattuadaGiacomo Tutto bene ma Laurienté titolare al posto di Djuricic ed RR al posto di Buongiorno imho. Bradaric non lo conosco, mancino? - teamvanja : @LattuadaGiacomo Djuricic solo se non si arriva ad altro, 2°/3° scelta - lollo250 : @LattuadaGiacomo Radu lo ha preso la Cremonese, per il resto è fattibile, Djuricic non arriverà secondo me -