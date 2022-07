Diritto alla mobilità - Francia: un'auto a 100 euro al mese con il Leasing social (Di venerdì 8 luglio 2022) In Italia, per supportare il settore automotive, uno dei più importanti dell'economia tricolore, e per aiutare la mobilità dei cittadini, si varano una tantum aiuti spot come gli incentivi, ma nel contempo si mettono diversi paletti perché il nostro vetusto parco auto venga veramente sostituito. A partire dalla penalizzazione delle auto aziendali, le più virtuose in tema di consumi ed emissioni, escludendole dagli incentivi e, da anni, vessandole per deduzioni e detrazioni sibili, a partire da quella dell'Iva, per cui il nostro paese è in esenzione temporanea da un norma europea sin dal 1978. Nella vicina Francia invece, dove la Politica certamente non sta assolutamente frenando nella transizione elettrica, si pensa, per il Diritto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 luglio 2022) In Italia, per supportare il settoremotive, uno dei più importanti dell'economia tricolore, e per aiutare ladei cittadini, si varano una tantum aiuti spot come gli incentivi, ma nel contempo si mettono diversi paletti perché il nostro vetusto parcovenga veramente sostituito. A partire dpenalizzazione delleaziendali, le più virtuose in tema di consumi ed emissioni, escludendole dagli incentivi e, da anni, vessandole per deduzioni e detrazioni sibili, a partire da quella dell'Iva, per cui il nostro paese è in esenzione temporanea da un normapea sin dal 1978. Nella vicinainvece, dove la Politica certamente non sta assolutamente frenando nella transizione elettrica, si pensa, per il...

Mov5Stelle : Abbiamo davanti una bellissima e grande sfida: inserire nella Costituzione il diritto ad accedere gratuitamente a i… - pfmajorino : La destra italiana (tutta quanta pure forza it tanto per capirci) ha votato al #parlamentoeuropeo contro una risolu… - marcotravaglio : Mentre la stampa tutta si stringe al suo premier prediletto come se fosse lì per diritto divino e dovesse restarci… - InfinitoIsacco : RT @Mov5Stelle: Abbiamo davanti una bellissima e grande sfida: inserire nella Costituzione il diritto ad accedere gratuitamente a internet.… - BracaliM : RT @Mov5Stelle: Abbiamo davanti una bellissima e grande sfida: inserire nella Costituzione il diritto ad accedere gratuitamente a internet.… -