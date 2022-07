De Luca contro Speranza | “Totalmente inesistente | è solo un raccomandatore Covid? Da settembre avremo valanghe di contagi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Duro attacco del presidente della Regione Campania Vincenzo Deil ministero della Salute, Roberto. Nel corso della diretta video del venerdì su Facebook, il politico campano accusadi essere ‘’: “Si presenta ormai come un. Non prende decisioni, ma raccomanda. Raccomanda la prudenza, raccomanda l’uso delle mascherine, raccomanda la vaccinazione, raccomanda l’apertura di reparti ospedalieri per l’aumento del. Si è accorto persino a Roma che ilè aumentato. Un. Ecco, questa è la nuova funzione assunta del sedicente ministro della Salute del nostro Paese”. Deironizza anche sul documento odierno di Roberto ...