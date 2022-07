Dati Invalsi, Bianchi: “Risultati negativi al Sud? Stiamo intervenendo” (Di venerdì 8 luglio 2022) "I Dati Invalsi per il Sud sono Dati che vengono da lontano, tuttavia ci permettono di dire che possiamo intervenire, e Stiamo intervenendo non con una misura, ma con una varietà di misure che vanno viste tutte insieme". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) "Iper ilsonoche vengono da lontano, tuttavia ci permettono di dire che possiamo intervenire, enon con una misura, ma con una varietà di misure che vanno viste tutte insieme". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dati Invalsi, Bianchi: “Risultati negativi al Sud? Stiamo intervenendo” - infoitinterno : Invalsi 2022, Barbacci (Cisl Scuola): 'I dati siano punto di partenza per efficaci strategie di intervento' - LaRagione_eu : In questi giorni i #maturandi ottengono la loro licenza di #scuola media superiore. Saranno promossi in massa, come… - laurascalfi : @RAFXALTA @Asciuga1 @Azione_it @CarloCalenda Raffaele la metodologia usata, ha dei sistemi di controllo , che corre… - DFormazione : RT @ConiBambini: Secondo i dati #Invalsi, il crollo di competenze dopo la #DAD si è arrestato, ma ancora oggi quasi 1 studente su 2 si dipl… -